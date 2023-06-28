الأبلق: الانقسام السياسي وعدم إجراء الانتخابات يعيق توحيد مؤسّسات الدولة

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أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن الانقسام السياسي وعدم إجراء الانتخابات يعيق توحيد مؤسّسات الدولة.

وأضاف الأبلق – في تصريحات صحفية تعليقا على قرارات مجلس النواب الأخيرة – أن الانقسام السياسي يضعف عمليات الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويؤدي إلى استمرار الفوضى والهدر والتدخلات الدولية وانتهاك السيادة.

وأوضح أن لجنة 6+6 المشكلة من أجل الوصول إلى قوانين انتخابية في ليبيا وُلدت ميتة منذ بدايتها وكان الهدف الأساسي من تشكيلها هو إظهار وجود توافق بين مجلسيْ النواب والدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى عدم وجود دعوة لأعضاء المجلس لحضور جلسة هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية، قال الأبلق :”إن هذه المؤسّسة منقسمة منذ 2014،حيث هناك هيئة تمارس أعمالها في طرابلس وأخرى بالمنطقة الشرقية”.

وأفاد عضو النواب أن التغيير الذي حصل في جلسة الإثنين يتعلّق بمنصب رئيس الهيئة في المنطقة الشرقية.