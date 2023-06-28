لجنة مكلفة تناقش مقترح هيكلة وتمويل وتنفيذ مشروع استثمار مطار معيتيقة

الوطن|متابعات

ناقشت اللجنة المكلفة بهيكلة استثمار مطار معتيقة، والمشكلة من قبل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، بإعداد مقترح الهيكلية الاستثمارية لمطار معتيقة في طرابلس خلال اجتماعها بمقر مصلحة المطارات بطرابلس، هيكلة مشروع الاستثمار وآليات التمويل ومراحل التنفيذ ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية بعد إضافة التعديلات المطلوبة.

وتناول المجتمعون رد اللجنة على المذكرة المحالة من وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء في الحكومة المنتهية، والتي أوصت بإضافة تعديلات على مقترح مشروع الاستثمار تشمل بعض المكونات الأساسية وإنشاء محفظة استثمارية، وتوسيع قاعدة المشاركة في المشروع لتشمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة والأفراد.

واستعرضت الشركة المطورة للمشروع أخر المستجدات المتعلقة بالدراسة والتعديلات المضافة عليها اضافة إلى مخرجات الجدوى الاقتصادية لمشروع الامتياز وفق أسلوب التصميم والبناء والتشغيل والتسليم (DBOT)، والتي جرى إعدادها من قبل شركة (KPMG) للاستشارات.