تعرف على موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في ليبيا 2023 – 1444 وتنويه بشأن الصلاة في طرابلس

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا بشأن موعد صلاة عيد الاضحى المبارك والذي سيكون اليوم الاربعاء الموافق 28 يونيو 2023 .

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، أن موعد صلاة العيد سيكون بعد شروق الشمس بنصف ساعة على أن يحددها كل مكتب بحسب تقويم الصلاة بمدينته.

وطالب البيان من مديرو مكاتب الأوقاف الإسلامية بالمناطق بتنبيه الخطباء واللجان الإدارية بالمساجد الواقعة في نطاق مكاتبهم بشأن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 1444 .

وأعلنت الهيئةُ العامةُ للأوقاف والشؤون الإسلامية، عن إقامة شعيرة صلاة عيد الأضحى، بميدان الشهداء بطرابلس، ابتداءً من الساعة 6:30 صباحا، بإمامة الشيخ “علي الصادق عزوز”.

وكانت الهيئة قد كلفت -بادئ الأمر- الشيخ “عيسى محمد عمر، ثم رأت أن تكلف الشيخ عزوز، بدلا عنه، من خلال مكتب أوقاف طرابلس.

فيما اصدر مكتب اوقاف بنغازي التنوية التالي:

سبها

طبرق

شحات