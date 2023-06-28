الهنقاري: ليبيا بدون ديون خارجية بسبب أداء الكبير والدبيبة

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن أصبحت ليبيا بدون ديون خارجية بسبب أداء محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بحسب تعبيره.

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “مؤشر التحليل المالي لدول شمال أفريقيا لصندوق النقد الدولي لسنة 2023-2022؛ ليبيا لا يوجود ديون خارجية”، وفقا لقوله.

وأضاف “ليبيا أقل نسبة التضخم مقارنة بتونس والجزائر والمغرب ارتفاع كبير. وهذا له مؤشر كبير في أداء المؤسسات السيادية الليبية من البنك المركزي الي حكومة الوحدة الوطنية”، على حد زعمه.