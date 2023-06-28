أجواء صيفية مستقرة في عموم مناطق البلاد

الوطن| رصد

تبقى الأجواء صيفية مستقرة على اغلب مناطق البلاد، ودرجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (يونيو) وتكون معتدلة على المناطق الساحلية حيث تتراوح مـــابين (25-30)مْ مع رطوبة عالية نسبياً، ومابين (31-35)مْ على الدواخل بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (34-41)مْ.

ويبقى احتمال ظهور ضباب اخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت وبعض مناطق الخليج والجبل الاخضر.

وتستمر الأجواء معتدلة مع أول ايام العيد، وتشهد ارتفاع تدريجي من يوم الخميس على مناطق الدواخل للشمال الغربي ومناطق الجنوب الغربي.