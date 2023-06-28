سفينة إغاثة تنقذ 86 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أنقذت سفينة الإغاثة “أوشن فايكينغ” أمس الثلاثاء 86 شخصاً قبالة سواحل ليبيا بعدما تداعت سفينة كانت تقلهم خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وفق ما أعلنت المنظمة المشغلة للسفينة ومقرها في فرنسا.

وقال متحدث باسم المنظمة الخيرية إن “الذين أنقذوا وغالبيتهم من غامبيا والسنغال، كانوا يعانون الجفاف والإرهاق وحروقاً ناجمة عن الوقود”.

وأوضح أن غالبية المهاجرين من القصر الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط بمفردهم، من دون ذويهم.

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وقالت السلطات الإيطالية إن الركاب يمكنهم النزول في مرفأ باري الذي تقول المنظمة إن الوصول إليه يستغرق ثلاثة أيام.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية وصل نحو 90 ألف مهاجر إلى إيطاليا بحراً منذ مطلع العام.

بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد أثر 1724 مهاجراً خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.