بعيو رداً على شمام: أنت تجاوزت الشم إلى الإدمان عندما تصف وطنك بالوباء القاتل

انتقد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تصريح محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، الذي قال خلاله إن “بلد مثل ليبيا بحاجة إلى وضعه تحت الحجر مثله مثل أي وباء قاتل”.

وقال بعيو، في منشور عبر فيسبوك، “عندما تصف وطنك الذي لم يعد وطنك فوطنك جيبك وبطنك، بأنه وباء قاتل يجب وضعه تحت الحجر، تكون تجاوزت (الشم) إلى الإدمان الذي سيقتلك”.

وتابع؛ “ويبقى الوطن وبإذن الله يشفى، وترحل أنت مذموما لا محمودا.. إلا ليبيا”.

وكان شمام قد قال في منشوره إنه “ليس هناك أمر شائن لم يفعله مسؤولين ونواب وعساكر . الآن دخلوا “سراكة” التزوير. هذا بلد ينبغي وضعه تحت الحجر مثله مثل أي وباء قاتل”. على حد قوله.