المزوغي: يستحيل إجراء انتخابات في ظل حكومتين

الوطن| رصد

أوضح المرشح الرئاسي المهندس محمد المزوغي الأسباب الفعلية والحقيقية التي تدفع تجاه تشكيل حكومة مصغرة تشرف على العمليةالانتخابية والأسباب الجوهرية وراء ضرورة حل الحكوميين الموجودين حاليًا ، كونهما أساس المشكلة وبالتالي يستحال أن تكونا جزء منالحل.

وجاء ذلك في تصريح صحفي تمحورت اسألته حول رؤيته للمشهد السياسي الراهن في ليبيا والحلول الناجعة والعملية التي قد تسهم فيالخروج من المختنقات التي تعانيها العملية السياسية جراء الإنقسام السياسي الحاصل في البلاد مع وجود حكومتين يستحيل في ظلهماتحقيق استقرار سياسي يفضي إلى تنفيذ الإنتخابات التي يطمح إليها الليبيين بشقيها الرئاسي والبرلماني.