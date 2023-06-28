بعد تكليف الأوقاف “عزوز” خطيباً للعيد.. أنصار الغرياني: “العين الحمراء دارت مهمتها

عبّر أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني عن رضاهم من قيام هيئة الأوقاف بتكليف الشيخ علي عزوز خطيباً لصلاة عيد الأضحى اليوم بميدان الشهداء.

وأعاد عبدالله الجعيدي مقدم البرامج بقناة التناصح نشر قرار تكليف عزوز على صفحته بفيسبوك، معلقًا: “تكليف فضيلة الشيخ علي عزوز بخطبة عيد الأضحى بميدان الشهداء”.

وجاءت أحد أكثر التعليقات على منشور الجعيدي، متسائلة عن انتماء “عزوز”، ومتخوفة من أن يكون أحد أتباع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التي يطلقون على كل أتباعها لفظ “المداخلة”، لتجيب بعض التعليقات بعد الحمد والثناء على الله، بأنه من أحد أتباعهم ومن أنصار “فبراير”.

فيما جاء تعليق آخر ليصف ذلك القرار بنصر مبين من “الحق” من وجهة نظرهم على “الباطل” المخالف لهم.

وكتب آخر في تعليقه: العين الحمراء “دارت” مهمتها.. الفئة الضالة المداخلة لا يفهمون إلا هذه اللغة في إشارة إلى هيئة الأوقاف ورئيسها محمد العباني.