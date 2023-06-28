رئيس المجلس الرئاسي الليبي يهنئ الرئيس التونسي بعيد الأضحى المبارك

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، لتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، توجه المنفي بالتهنئة للرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا المنفى الله أن يُعيد هذه المناسبة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي، عن خالص شكره وامتنانه لرئيس المجلس الرئاسي، متمنياً لليبيا وشعبها دوام الاستقرار والأمن والتقدم والرخاء.