تيار بوسهمين: نسأل الله أن يدفع عن بلادنا كيد الأعداء وأعوانهم

هنأ ما يسمى بـ«تيار يا بلادي»، الذي يقوده نوري بوسهمين، الليبيين، بحلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: “نسأل الله أن يدفع عن بلادنا كيد الأعداء وأعوانهم”، بحسب تعبيره.

وقال تيار بوسهمين في بيان صادر عنه: “يتقدم تيار يابلادي رئاسةً وأعضاءً إلى كل الليبيين والليبيات بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”، على حد قوله.

وأضاف “نسأل الله تعالى أن يمن على بلادنا ليبيا خاصة والأمة الإسلامية عامة بالخير والفرج وأن يعم فيها الرخاء وأن يدفع عنها كيد الأعداء وأعوانهم. تقبل الله منا ومنكم وكل العام وأنتم بخير”، وفقا لتعبيره.