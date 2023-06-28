ريد سكنز 101: الوصول للإنترنت في ليبيا يتحسن ولكنه بحاجة لمزيد من الجهود

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “ريد سكنز101” التقني البولندي الناطق بالإنجليزية الضوء على حالة الوصول إلى الإنترنت في ليبيا البعيدة عن المثالية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح أن الوصول إلى الإنترنت أصبح جانبا أساسيا من الحياة الحديثة وعامل ربط بالمعلومات والاتصالات والترفيه في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من محدودية هذا وعدم موثوقيته رغم إمكاناتها للتقدم التكنولوجي.

وبين التقرير جانبا من بيانات البنك الدولي الصادرة في العام 2019 الموضحة لمسألة تمتع 17% فقط من الشعب الليبي بإمكانية الوصول إلى الإنترنت مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل تناقضا صارخا لما هو موجود في بلدان مجاورة مثل تونس ومصر حيث معدلات الانتشار أعلى بكثير.

وأرجع التقرير معدل الانتشار المنخفض هذا في ليبيا إلى عدد من العوامل من بينها عدم الاستقرار السياسي وضعف البنية التحتية الرئيسية وارتفاع التكاليف فقد أدى الصراع المستمر منذ العام 2011 إلى تدمير كابلات الألياف الضوئية والأبراج الخلوية ما تسبب في انقطاعات متكررة للإنترنت وبطء سرعات الاتصال.

وتابع التقرير أن عدم الاستقرار السياسي ساهم في تهالك البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية المُحتاجة إلى استثمارات كبيرة مؤكدا أن نقص الأخيرة قاد لصعوبة قيام مزودي خدمة الإنترنت بتوسيع شبكاتهم وتوفير وصول موثوق لعدد أكبر من الناس.

وبحسب التقرير تمثل التكلفة العالية للوصول إلى الإنترنت عائقا آخرا فهي من بين الأعلى في المنطقة ما يجعلها غير قابلة للتحمل بالنسبة لكثير من الناس مؤكدا تسبب ذلك بوجود فجوة رقمية إذ لا يتمكن من الاستفادة من المزايا سوى أولئك الذين يستطيعون تحمل التكاليف.

واستدرك التقرير بالإشارة لوجود تطورات إيجابية في الوصول إلى الإنترنت خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات عبر زيادة عدد مزودي الخدمة ما زاد من المنافسة وانخفاض الأسعار فيما اتخذت السلطات خطوات لتحسين البنية التحتية للاتصالات بما فيها بناء شبكة كابلات ألياف بصرية جديدة.

وأكد التقرير دعم جهود السلطات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن تقديم الأخير تدريبا للشباب الليبي على المهارات الرقمية ما ساعد على بناء قوة عاملة ماهرة يمكنها دعم التطور التكنولوجي في البلاد وتحسين الوصول إلى الإنترنت بالمحصلة.

ترجمة المرصد – خاص