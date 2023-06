قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة نحو المضي إلى طريق الانتخابات.

باتيلي وخلال تهنئته الليبيين بعيد الأضحى المبارك، ذكر أن انتهاء لجنة 6+6 من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصة لا يجدرُ تفويتُها، على حد تعبيره.

ودعا باتيلي القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري القوانين الانتخابية، وفق وصفه.

وتابع باتيلي أن القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تسبب في عودة الحرب داعيا القادة الليبيين إلى تجاوز هذه المسألة.



وجدد باتيلي التزامه بتسهيل الحوار بين جميع الأطراف لإيجاد حل “ليبي-ليبي” يمهد لإجراء انتخابات ناجحة، مؤكدا أن هذه خطوة لا غنى عنها.

وأضاف باتيلي أن الوضع الراهن لم يعد محتملاً، وأن صبر الشعب الليبي أوشك على النفاد وهو ينتظر أن يرى البلاد موحدة من جديد، وأن يمارس حقه في منح الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد، بحسب قوله.



المصدر: البعثة الأممية في ليبيا

The post خلال تهنئته بعيد الأضحى.. باتيلي: ليبيا وصلت إلى مرحلة حاسمة وصبر الليبيين يكاد ينفد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار