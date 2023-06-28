صلاة العيد في ليبيا.. المنفي ودبيبة يتبادلون التهاني ومئات المصليين في الميادين

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مسجد الدعوة الإسلامية “جمال عبدالناصر، بميدان الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تبادل المنفي تهاني العيد مع المواطنين داخل المسجد وأمام ساحته والتقط معهم صوراً تذكارية.

وأدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، صلاة عيد الأضحى بمسجد الغلبان في مصراتة، وتبادل التهاني بمناسبة العيد مع المصلين والمواطنين في المدينة.

وأدى مئات المصلين صباح اليوم صلاة عيد الأضحى بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس وسط تأمين من عناصر وأفراد الشرطة والأمن التابعين لمديرية من طرابلس والجهات الأمنية.

ونشرت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على فيسبوك، صوراً للمصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى، وعناصر الأمن والشرطة التي تؤمن الميدان.

وقبيل بدء صلاة عيد الأضحى، نشرت مديرية أمن طرابلس عدداً من التمركزات الأمنية التابعة لها والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك لتأمين ميدان الشهداء.