الشعب الليبي يحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك

الوطن/متابعات

احتفل الشعب الليبي اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأقيمت بهذه المناسبة الدينية صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات في كل المدن والمناطق الليبية؛ اقتداءً بالسنة النبوية الحميدة، وتناول خلالها الخطباء المعاني السامية في هذه المناسبة الدينية العظيمة .

ودعا الخطباء الليبيين كافة إلى التكاتف والتآزر والتواصل ودعم النسيج الاجتماعي، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ البلاد من كل سوء، وينعم عليها بالخير ، وعلى سائر بلاد المسلمين بالسلام.

وأكدوا على الاقتداء بالسنة النبوية الشريفة في هذه المناسبة ، والتمعن في معانيها السامية بصفاء الأنفس والتسامح والعفو والتعالي عن الأحقاد وصلة الرحم .

وتوجه الخطباء بالدعاء الى الله أن يحفظ ليبيا وأهلها، وأن يعم الامن والاستقرار ربوعها.