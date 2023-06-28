الأرصاد الجوية: أجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق البلاد

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن تبقى الأجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق البلاد.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (يونيو) وتكون معتدلة على المناطق الساحلية.

وأضاف أن درجات الحرارة على المناطق الساحلية تتراوح مـــابين (25-30)مْ مع رطوبة عالية نسبياً، ومابين (31-35)مْ على الدواخل بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (34-41)مْ.

ورجح المركز احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت وبعض مناطق الخليج والجبل الأخضر.

وأكد أن الأجواء المعتدلة تستمر مع أول ايام العيد، وتشهد ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الخميس على مناطق الدواخل للشمال الغربي ومناطق الجنوب الغربي.