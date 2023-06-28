العرفي: تفاجئنا بما أعلنه بليحق بشأن التصويت على اختيار رئيس المحكمة الدستورية

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، عن تفاجئه بما أعلنه المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بشأن التصويت على اختيار رئيس المحكمة الدستورية.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، قال:”لم تعقد أمس الاثنين أي جلسة بل كان هناك لوبي اجتمع وادعى التصويت على هذه القرارات”.

وشبه العرفي ما حدث الاثنين، بما حدث في جلسة إيقاف رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا.

وأكد أن جلسات المجلس معلقة إلى ما بعد عيد الأضحى وفق ما أعلن عنه في الجلسة الأخيرة التي حضرها الوفد المصري.

العرفي ختم:” ستكون لنا ما بعد العيد جلسة فاصلة وحاسمة لإلغاء هذا الإجراء وإيقاف هذا العبث”.