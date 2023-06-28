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“اللافي” يهنئ الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى ويذكر بأهمية المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

هنّأ النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أهمية العيد ومكانته بالنسبة للمسلمين .

وذكّر اللافي بقيم التسامح والمصالحة الوطنية التي تكتسي أهمية كبيرة لمستقبل ليبيا قائلًأ:”حان الوقت للتكاتف وتجاوز الخلافات، وبناء جسور التفاهم والوئام”.

ووضح أن التسامح هو حجر الزاوية في بناء مجتمع مزدهر، من خلال احترام وجهات نظر البعض مهمها كانت الاختلافات.

وأكد أن المصالحة الوطنية هي خطوة حاسمة في تضميد جراح الماضي وتأسيس ليبيا موحدة، ويمكن العمل من أجل إعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

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الوطن الليبية

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