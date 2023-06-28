باتيلي: أؤكد لليبيين أنني ما زلت ملتزمًا بممارسة دوري ومساعيَّ الحميدة 

هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال باتيلي؛ في بيان نشرته البعثة الأممية، عبر موقعها الرسمي، “يسرني أن أتقدم، أصالة عن نفسي وبالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في ليبيا، بأحر التبريكات وأصدق التهاني للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف أن “العيد مناسبة لاستحضار قيم التضحية والتقارب واللقاء”.

وتابع؛ “وآمل أن تكون هذه القيم ملهمة للقادة الليبيين ولمن هم في مواقع المسؤولية لاتخاذ الخطوات الشجاعة المطلوبة وبشكل عاجل، من أجل مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لليبيا”.

وأردف باتيلي، في بيانه أن “الوضع الراهن لم يعد محتملاً، وصبر الشعب الليبي أوشك على النفاد وهو ينتظر أن يرى بلده موحداً من جديد، ويمارسَ حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنحَ الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد”.

وأكمل “لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات. وانتهاء لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد فرصة لا يجدرُ تفويتُها”.

ودعا “القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين”.

لافتًا إلى أن “القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة، وأن تتسبب -لا سمح الله- في دورة جديدة من العنف”، مردفًا أن “علينا أن نعمل جميعا على تجنب هذا الأمر بكل السبل”.

وختم قائلًا: “أؤكد لليبيين أنني ما زلت ملتزمًا بممارسة دوري ومساعيَّ الحميدة لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف سعياً لإيجاد حلول ليبية-ليبية تمهد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، وهي خطوة لا غنى عنها لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها”، معقبًا: “عيد مبارك، وكل عام وأنتم وليبيا بكل خير”.