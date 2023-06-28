مالطا توداي: شقيق ليلو الكنغ المصراتي وأحد أتباعه ضغطا على شاهد في قضيته

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية آخر تطورات نظر القضاء المالطي في قضية “ليلو الكنغ” المصراتي.

التقرير الذي تابعته وترجت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أوضح أن شقيق المصراتي مهند علي أحمد ذو الـ31 عاما ومحمود الضباح ذو الـ27 عاما حاولا الضغط على شاهد لتضليل المحكمة فضلا عن اتهامهم بالعودة مرة أخرى إلى ممارسات الإجرام.

وأضاف التقرير إن المتهمين ضغطا على الشاهد عبر رسائل نصية وصوتية من تطبيق واتساب من خلال المطالبة مقابلته قبل مثوله الثاني أمام المحكمة بعد أن اقتربا منه في وقت سابق وأمراه بتضليل القضاء الساعي إلى جمع الأدلة في القضية الجنائية المنفصلة المرفوعة.

وبين التقرير إن المدعى عليهما قالا للشاهد أن يغير شهادته إذا سئل عن ملكية سيارة رينج روفر ليرد أنه لا يستطيع فعل ذلك لأنه لن يكون قادرا على تحديد مصدر الأموال في وقت تلقى فيه مكالمتين أخريتين و3 مكالمات صوتية أخرى لم يرد عليها.

وتابع التقرير إن اليوم التالي شهد رفضه مكالمة أخرى وأرسل رسالة إلى المدعى عليه ليقول له إنه سيتصل لاحقا ولكن بعدها مباشرة حاول شقيق المصراتي الاتصال به مرة أخرى لمرتين فيما تم إبلاغ المحكمة إن الشاهد رفض المزيد من المكالمات خلال الأيام التالية.

وبحسب التقرير تلقى الشاهد رسالة صوتية عشية الجلسة من المصراتي يطلب مقابلته لكنه رد بأنه لا يستطيع الحضور فيما تم ترتيب لقاء معه على الواجهة البحرية في فاليتا مؤكدا إدلائه بأقواله عبر القول:”أن السيارة تم شراؤها باسمي بالفعل لكن محمد علي المصراتي استخدمها بلوحة الأرقام “ليلو الكنغ”.

ترجمة المرصد – خاص