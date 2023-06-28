“وينر”:الأسابيع المقبلة في ليبيا ستشهد نشاطا دبلوماسيا

الوطن| رصد

يرجح المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، أن تشهد الأسابيع المقبلة نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا لدفع الهيئات البرلمانية على تعديل اتفاقية لجنة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، لكنه قال إنه «لا ينبغي لأحد أن يتوقع إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في أي وقت قريب».

وفي رأي وينر فإن اتفاق 7 يونيو بشأن الانتخابات الليبية الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد القوانين الانتخابية آخذ في الانهيار بسرعة. ومن بين المنتقدين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي.

ومن ملاحظاته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين باتيلي أن نقاط الخلاف تتمركز حول من سيكون مؤهلًا للترشح للرئاسة. والجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عما إذا كان أي شخص سيحصل على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى، إلى جانب قضية تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإلغائها في حال «فشل» الجولة الأولى. والمطالبة بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

ويشجع بند تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية شاغلي المناصب الحاليين في الهيئتين البرلمانيين وهما مجلسا النواب والدولة على منع إجراء الانتخابات الرئاسية وبالتالي البقاء في مواقعهم.