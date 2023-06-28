الدرقاش: الأضحية حرّكت الاقتصاد والمجتمع والثقافة

مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن الأضحية حرّكت الاقتصاد والمجتمع والثقافة، على حد قوله.

وقال الدرقاش، في منشور عبر «فيسبوك»: “إن الدين الذي يتمكن من قلوب أتباعه يمتلك محركات جوانب الحياة كلها ويصبح محور للسياسة والاقتصاد والثقافة والتاريخ”، بحسب وصفه.

وأضاف “شعيرة الأضحية مثال حيٌّ على ذلك، فهذه الأضحية حركت الاقتصاد والمجتمع والثقافة وأصبحت محوراً لحديث المسلمين في هذه الأيام، وينسحب ذلك على جميع الشعائر في الأديان التي تحظى بالتزام وتمسك أتباعها”، وفقا لحديثه.