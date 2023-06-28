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العمل والتأهيل تكشف ازدواج 1092 موظفا من إجمالي 11434 موظفا في شركات الاتصالات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

كشفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية وجود 1092 موظفا لديهم ازدواج وظيفي من إجمالي 11434 موظفا في شركات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يشمل موظفي 8 شركات هي الشركة الليبية للبريد القابضة حيث كان إجمالي عددهم 166 ومن لديهم ازدواجية 142 موظفًا بنسبة 86%.

وأفادت الوزارة أن إجمالي موظفي شركة هاتف ليبيا 2898 موظف، ومن لديهم ازدواجية 170 موظفًا بنسبة 6%.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن إجمالي موظفي شركة بريد ليبيا 2699 موظفًا ومن لديهم ازدواجية 67 موظفًا بنسبة 2%.

وأشارت إلى أن إجمالي موظفي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية 1246 موظفًا، ومن لديهم ازدواجية 114 موظفًا بنسبة 9%.

وذكرت الوزارة أن إجمالي موظفي شركة المدار 1446 موظفًا ومن لديهم ازدواجية 129 موظفًا بنسبة 9%.

وأفادت وزارة العمل والتأهيل أن إجمالي موظفي شركة ليبيانا للهاتف المحمول 1854 ومن لديهم ازدواجية 283 موظفًا، بنسبة 15%.

وأكدت أن إجمالي موظفي شركة الجيل الجديد للتقنية 647 موظف، ومن لديهم ازدواجية 93 موظفًا، بنسبة 14%.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي موظفي شركة الاتصالات الدولية الليبية 347 موظف، ومن لديهم ازدواجية 59 موظفًا، بنسبة 17%.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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