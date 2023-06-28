العمل والتأهيل تكشف ازدواج 1092 موظفا من إجمالي 11434 موظفا في شركات الاتصالات

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كشفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية وجود 1092 موظفا لديهم ازدواج وظيفي من إجمالي 11434 موظفا في شركات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يشمل موظفي 8 شركات هي الشركة الليبية للبريد القابضة حيث كان إجمالي عددهم 166 ومن لديهم ازدواجية 142 موظفًا بنسبة 86%.

وأفادت الوزارة أن إجمالي موظفي شركة هاتف ليبيا 2898 موظف، ومن لديهم ازدواجية 170 موظفًا بنسبة 6%.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن إجمالي موظفي شركة بريد ليبيا 2699 موظفًا ومن لديهم ازدواجية 67 موظفًا بنسبة 2%.

وأشارت إلى أن إجمالي موظفي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية 1246 موظفًا، ومن لديهم ازدواجية 114 موظفًا بنسبة 9%.

وذكرت الوزارة أن إجمالي موظفي شركة المدار 1446 موظفًا ومن لديهم ازدواجية 129 موظفًا بنسبة 9%.

وأفادت وزارة العمل والتأهيل أن إجمالي موظفي شركة ليبيانا للهاتف المحمول 1854 ومن لديهم ازدواجية 283 موظفًا، بنسبة 15%.

وأكدت أن إجمالي موظفي شركة الجيل الجديد للتقنية 647 موظف، ومن لديهم ازدواجية 93 موظفًا، بنسبة 14%.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي موظفي شركة الاتصالات الدولية الليبية 347 موظف، ومن لديهم ازدواجية 59 موظفًا، بنسبة 17%.