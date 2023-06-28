تقرير أميركي: شراكة أميركية ليبية لحماية مواقع الويب من البرامج الضارة

ليبيا- كشف تقرير إخباري عن شراكة تعاونية بين “موناركس” الأميركية لحماية الشبكات العنكبوتية و”ليبيان سبايدر” الليبية المتخصصة في الاستضافات السحابية.

التقرير الذي نشره موقع “سيشون بي آر نيوز واير” الإخباري الأميركي أكد أن الغرض من الشراكة بين الشركتين هو إطلاق الحماية المتقدمة من البرامج الضارة إذ ستوفر “موناركس” تقنية مسح ضوئي قابلة للتطوير بدرجة كبيرة مع حماية مواقع الويب من جميع أشكال هذه البرامج.

وأضاف التقرير إن هذه البرامج الضارة شاملة “رانسوم وير” و”بوتنيتس” و”تروجانس” و”وورمس” و”كي لوغيرز” و”كرايبتو” جاكرز” و”سباي وير” و”ويب شيلز” ناقلا عن “جيريمي وارن” الرئيس التنفيذي لـ”موناركس” وجهة نظره بالخصوص.

وقال “وارن”:”كان العمل مع “ليبيان سبايدر” رائعا ونحن متحمسون لشراكتنا ونادرا ما نتفاعل مع أشخاص يتمتعون بالمعرفة والعاطفة والميل إلى الأمام مثل الفريق الليبي ويظهر فقط أن الويب منتشر حقا في جميع أنحاء العالم ويسعدنا العمل مع المهنيين من ذوي التفكير لتأمينه بشكل أفضل”.

وبين التقرير إن البرمجيات الخبيثة تتطور بمعدلات تنذر بالخطر مع زيادة القدرات على التحول والاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل كود هندسة اجتماعية متقدم يتغير تلقائيا في وقت تتمتع فيه “موناركس” بالقدرة على تحديد هذه البرامج ما يجعلها قادرة على الحماية من هذه التهديدات الجديدة.

وبحسب التقرير ستتيح هذه الشراكة لأصحاب مواقع الويب وعملاء “ليبيان سبايدر” ميزات تحديد مواقع أكثر من 40% من البرامج الخبيثة والتكوينات الصفرية والمعالجة السحابية من دون أي تأثير على الأداء على الموقع وتكاملات متقدمة مع “بي أتش بي” لمزيد من الأمان.

وقال محمد عياد الشريك المؤسس في شركة “ليبيان سبايدر”:”يسعدني أن أعبر عن رضاي التام عن برنامج “مونراكس أنتي ميلوير” إذ يبرز هذا المنتج الرائع من بين الحشود بمعدل اكتشاف استثنائي وقدرة تنظيف لا مثيل لها متجاوزا المنتجات الأخرى في السوق”.

وأضاف عياد قائلا:”مع وضع “موناركس” بطليعة تدابيرنا الأمنية باتت مواقع عملائنا محصنة بنظام دفاع متقدم يتفوق باستمرار على حلول المنافسة وحظي تفاني فريقها وخبرته بتطوير هذا المنتج القوي سهل الاستخدام بتقديرنا البالغ ويمكننا أن نؤكد لعملائنا بثقة أن تواجدهم على الإنترنت محمي بأعلى مستوى”.

ترجمة المرصد – خاص