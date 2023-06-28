طقس أول أيام العيد في ليبيا.. أجواء صيفية مستقرة والحرارة تصل لـ 41 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء صيفية مستقرة على أغلب مناطق البلاد.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (يونيو) وتكون معتدلة على المناطق الساحلية، وتتراوح بين (25- 30) مع رطوبة عالية نسبياً، وما بين (31- 35) على الدواخل بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (34- 41)مْ.

ورجح المركز الوطني احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية الممتدة من زوارة إلى سرت وبعض مناطق الخليج والجبل الأخضر.

وجاء في بيانه: “تستمر الأجواء معتدلة مع أول ايام العيد، وتشهد ارتفاع تدريجي من يوم الخميس على مناطق الدواخل للشمال الغربي ومناطق الجنوب الغربي”.