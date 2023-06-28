ميلوني: المذكرة الليبية الإيطالية الخاصة بالهجرة أبرمها باولو جينتيلوني عندما كان رئيساً للوزراء

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن المذكرة الليبية الإيطاليةالخاصة بالهجرة، أبرمها باولو جينتيلوني عندما كان رئيساً للوزراء، في حكومة برئاسة الحزب الديمقراطي.

وأضافت ميلوني – بحسب آكي الإيطالية – أن هذا الملف، تمت متابعته لاحقاً من قبل وزير الداخلية آنذاك ماركو مينّيتي.

واستطردت رئيسة الوزراء :”بينما هناك اليوم من يقول لنا إن الحوار مع هؤلاء الأشخاص أمر مثير للشكوك، لكن ما يُعنى به في الأساس، أنه يمكن للبعض القيام بذلك والبعض الآخر كلا”.

وأضافت رئيسة الحكومة مخاطبةً أعضاء المعارضة: “نعم، لقد تغيرت الأمور في الواقع، فلم يُعدّ الحزب الديمقراطي في الحكومة اليوم، وبالتالي لا يمكن القيام ببعض الأشياء التي كانت معتادة في عهدها.