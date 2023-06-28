جوناثان وينر: من المستبعد إجراء الانتخابات الليبية قريبا

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر إنه «لا ينبغي لأحد أن يتوقع إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في أي وقت قريب».

ورأى وينر في مقال له بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن أمس الثلاثاء، أن اتفاق «6+6» بشأن القوانين الانتخابية آخذ في الانهيار بسرعة،

وأضاف: “في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تشهد ليبيا دبلوماسية مكثفة من قبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحمل الهيئات البرلمانية الليبية على تعديل اتفاقية «6+6»، مع وجود خطر حقيقي بحدوث قطيعة بينها وبين باتيلي، وبالتالي مع البعثة الخاصة للأمم المتحدة”.