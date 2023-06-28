ميلوني تتنصل من اتفاقية الهجرة بين السراج وجينتيلوني

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن المذكرة الإيطالية الليبية الخاصة بالهجرة، أبرمها باولو جينتيلوني عندما كان رئيساً للوزراء، في حكومة برئاسة الحزب الديمقراطي.

وأضافت خلال إحاطة لها أمام مجلس النواب الإيطالي، قبيل القمة الأوروبية المقبلة، أن ملف اتفاقية الهجرة، تمت متابعته لاحقاً من قبل وزير الداخلية آنذاك ماركو مينّيتي، بينما هناك اليوم من يقول لنا إن الحوار مع هؤلاء الأشخاص أمر مثير للشكوك، معتبرة ذلك ازدواجية في المعايير.

يشار إلى الاتفاقية التي تنصلت منها ميلوني، تم التوقيع عليها من قبل حكومة جينتيلوني مع أطراف ليبية محسوبة على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، “وصفت بالمشبوهة” حيث شارك فيها بعض المتهمين بتهريب المهاجرين.