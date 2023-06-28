النعاس: قرارات البرلمان هدفها الضغط في اتجاه تغيير الحكومة

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، إن ما قام به مجلس النواب من إصدار لقرارات وصفتها بـ”العبثية” هو تلاعب بمصير الوطن والقصد منه الضغط في اتجاه تغيير الحكومة والتلويح بزيادة الانقسام في مؤسسات الدولة.

النعاس وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أضافت:” تمادي مجلس النواب هو نتاج عدة أسباب أهمها سكوت الدائرة الدستورية عن الطعون المقدمة ضد التعديلات والقوانين والقرارات الصادرة بالمخالفة من هذا المجلس وتأجيل البت فيها”.

ورأت أن من الأسباب أيضا إصرار البعثة والمجتمع الدولي على أنه لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا عن طريق مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى غياب رد الفعل الشعبي الرادع لمثل هذه التصرفات،وتأكدهم من انعدام تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب.

النعاس ختمت تصريحها بالقول:” سيستمر العبث بمصير الوطن ما لم يقف الشعب مصدر السلطات في وجه كل من يعرقل طريق الوصول للدولة المدنية ويحاسب كل من سبب الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية السائدة في البلاد”.