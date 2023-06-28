إنقاذ 86 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا بعد تعطل زورقهم أثناء رحلتهم لأوروبا

تمكنت سفينة ”أوشن فايكينغ“ التابعة لمنظمة ”إس او إس ميديتيرانيه“ من إنقاذ 86 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا أمس الثلاثاء، بعد تعطل زورقهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الغير حكومية، أن معظم المهاجرين من غامبيا والسنغال، مشيرة إلى بعضهم كان يعاني من الجفاف والإرهاق والحروق.

وأوضحت المنظمة أن القاصرين يشكلون 80% من المهاجرين على متن سفينة الإنقاذ.

وذكرت أن سفينة الإنقاذ ”أوشن فايكينغ“ توجهت إلى ميناء مدينة باري الإيطالية، الذي يبعد نحو ألف كيلومتر من منطقة الإنقاذ.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية في وقت سابق أن نحو 90 ألف مهاجرا وصولوا إلى إيطاليا بحراً منذ مطلع العام.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فُقد أثر 1724 مهاجرا خلال محاولتهم عبور المتوسّط إلى أوروبا منذ مطلع العام، وهي حصيلة أكبر مقارنة بـ1417 العام الماضي.

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