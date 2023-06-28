مسؤول قطري: بلادنا أكبر داعم لمكافحة الإرهاب في العالم

جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر، اللواء الدكتور ناصر الهاجري، خلال أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الذي انعقد على مدى يومين في مقر المنظمة في نيويورك، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمكافحة الإرهاب.

وجدّد اللواء الهاجري إدانة بلاده جميع الأعمال الإرهابية بوصفها أعمالًا إجرامية غير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، وأيًا كان مرتكبوها، ومتى وأينما ارتكبت.

وأكد التزام دولة قطر القيام بدورها الفاعل في المجتمع الدولي ودعمها جهود منظومة الأمم المتحدة في منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى أن دولة قطر تعدُّ أكبر داعم لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتقدم منحة سنوية قدرها 15 مليون دولار أمريكي، تم تجديدها حتى عام 2026.