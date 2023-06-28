الفايدي: تعدين العملات الإلكترونية مدان شرعًا وقانونًا وجريمة مستحقة للعقاب

ليبيا – وصف أستاذ الاقتصاد علي الفايدي ممارسة تعدين العملات الإلكترونية بالمدانة شرعًا وقانونًا والجريمة المستحقة للعقاب.

الفايدي أوضح في تصريحات لموقع “إندبندنت عربية” تابعتها صحيفة المرصد أن علماء الشريعة اتفقوا على عدم مشروعية التعامل بعملة بيتكوين” والعملات الرقمية الأخرى للجهالة بمصدرها وعدم وجود ضوابط في تحديد قيمتها، فضلًا عن عدم اعتراف البنوك المركزية العالمية بها بسبب تأثيرها في السياسة النقدية لها.

وبرر الفايدي انتشار تعدين العملات الرقمية في ليبيا بانخفاض رسوم التيار الكهربائي شبه المعدومة إضافة إلى الفوضى الأمنية بالبلاد.