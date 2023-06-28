تفاصيل جديدة في قضية المصراتي “ليلو الكنغ”.. وقائع ابتزاز للشهود

كشف تقرير نشرته صحيفة مالطا توداي المالطية، الناطقة باللغة الإنجليزية، آخر تطورات نظر القضاء المالطي في قضية “ليلو الكنغ” المصراتي.

وكشفت وسائل إعلام مالطية، الأسبوع الماضي، قضية أحد أبرز تجار المخدرات المطلوب لدى السلطات الليبية، كوّن ثروة هائلة ويعيش في مالطا كلاجئ.

وقال موقع لوفين مالطا، إن محمد علي أحمد المصراتي، المعروف بـ “ليلو كينج”، مطلوب في ليبيا بتهمة القتل وتهريب المخدرات.

وأوضحت صحيفة مالطا توداي، أن شقيق المصراتي مهند علي أحمد ذو الـ31 عاماً ومحمود الضباح ذو الـ27 عاما حاولا الضغط على شاهد لتضليل المحكمة فضلاً عن اتهامهم بالعودة مرة أخرى إلى ممارسات الإجرام.

وأضاف التقرير أن المتهمين ضغطا على الشاهد عبر رسائل نصية وصوتية من تطبيق واتساب من خلال المطالبة مقابلته قبل مثوله الثاني أمام المحكمة بعد أن اقتربا منه في وقت سابق وأمراه بتضليل القضاء الساعي إلى جمع الأدلة في القضية الجنائية المنفصلة المرفوعة.

وبحسب الصحيفة، طال المتهمان الشاهد أن يغير شهادته إذا سئل عن ملكية سيارة رينج روفر ليرد أنه لا يستطيع فعل ذلك لأنه لن يكون قادرا على تحديد مصدر الأموال في وقت تلقى فيه مكالمتين أخريتين و3 مكالمات صوتية أخرى لم يرد عليها.

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وشهد اليوم التالي رفض الشاهد لمكالمة أخرى وأرسل رسالة إلى المدعى عليه ليقول له إنه سيتصل لاحقاً، ولكن بعدها مباشرة حاول شقيق المصراتي الاتصال به مرة أخرى لمرتين، فيما تم إبلاغ المحكمة أن الشاهد رفض المزيد من المكالمات خلال الأيام التالية.

وتلقى الشاهد رسالة صوتية عشية الجلسة من المصراتي يطلب مقابلته لكنه رد بأنه لا يستطيع الحضور فيما تم ترتيب لقاء معه على الواجهة البحرية في فاليتا مؤكدا إدلائه بأقواله عبر القول:”أن السيارة تم شراؤها باسمي بالفعل لكن محمد علي المصراتي استخدمها بلوحة الأرقام “ليلو الكنغ”.

وبحسب تقارير، فالمصراتي يعيش في مالطا كلاجئ منذ العام 2015، وسُحب وضعه كلاجئ الشهر الماضي، ويواجه الآن التسليم إلى السلطات الليبية، التي طلبت رسمياً من مالطا احتجازه وتسليمه لمواجهة اتهامات في ليبيا، وقد أكد ضابط ارتباط من الإنتربول في المحكمة هذه المعلومات.