بعيو يكشف خطوات تصعيدية قد تتخذ للتحكم في إيرادات النفط

أفاد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة الليبية التابعة للبرلمان محمد بعيو، أن اللقاء الذي جرى بين رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لم يكن بغرض المجاملة أو تبادل الآراء والأفكار، بل جاء من أجل الإتفاق على آلية دقيقة تضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.

وقال بعيو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن إيرادات النفط ثروة ومال الشعب الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط هي المسؤول عن إنتاج وتصدير النفط والغاز، وهي المؤتمن على إيراداته، التي لا يمكن تركها رهينةً للتبديد والإهدار والنهب والفساد، من طرف الحكومة منتهية الولاية مغتصبة السلطة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، والتي لم ولن تكون مؤتمنة على ثروة الشعب الليبي، بعدما ظهر منها للعيان من ممارساتٍ وارتكاباتٍ كثيرة ومتعددة، ليس أخرها قراراتها الظالمة بالإيفاد، وإجراءاتها الفاسدة بإيفاد ليبيين للدراسة والعمل في الخارج، دون مراعاةٍ لأية معايير قانونية ولا منطقية ولا علمية، وبعدما تحرك الرأي العام الليبي وأعلن احتجاجه ونفاد صبره على ممارسات الحكومة غير الشرعية.

وأضاف بعيو، أن الحكومة الليبية وقد اتّبعت النهج القانوني السليم، وتحصلت على أحكام قضائية، تمكنها من المحافظة على الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز، وهما المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، وأصبح في إمكانها وبالقانون تكليف وتعيين حارس قضائي، على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي وحيثما وُجدت، ستستمر في إجراءاتها القانونيةـ وهذا ما تم إبلاغه رسمياً ومباشرةً رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، من باب إعلامه وإخطاره وليس التشاور معه، مع كامل الإحترام لاختصاصاته وصلاحياته، التي ليس من بينها قطعاً تجاوز القانون وأحكام القضاء, وفي حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، فإن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير، حتى يعتدل ميزان الحق، وتعود الأمور إلى نصابها.