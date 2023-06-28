محمد عون: تقلقني دعوات تعطيل إنتاج النفط والغاز 

أبدى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون قلقه من تجدد دعوات متكررة لتعطيل إنتاج النفط في البلاد، وقال إن الشعب سيكون المتضرر الأول إذا تم ذلك سواء عبر فقد العملاء المستوردين للنفط أو تأثر محطات الكهرباء هو ما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة.

وحذَّر “عون” في تصريح نقلته صحيفة الشرق الأوسط من التداعيات السلبية لإغلاق أي مواني أو حقول، ورأى أنها لن تكون هينة باعتبار أن ليبيا تنتج الآن كميات كبيرة تلامس مليون و200 ألف برميل يومياً من النفط بالإضافة إلى إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز في اليوم يصدّر منها 300 مليون قدم كعب يومياً.

وتابع عون أنه عندما يتوقف ضخ النفط الخام سيتعطل بالتبعية إنتاج الغاز أيضاً وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء بالبلاد أي أن الشعب سيكون مستهدفاً بهذا القرار ومتأثراً به قبل شريحة المستوردين الذين قد يجدون بديلاً آخر.

كما أوضح عون أن تكرار التهديد بإيقاف النفط يعرض لاحتمال فقدان العملاء المستوردين له إلى غير رجعة وذلك لتخوفهم من عدم الاستقرار في الإمدادات وقدرة ليبيا على الإيفاء بالعقود، والعودة لإعلان القوة القاهرة مما سيضطرهم للبحث عن بدائل بالرغم من استمرار أزمة الطاقة العالمية جرَّاء الصراع الراهن بأوكرانيا.