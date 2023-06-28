جهاز الأمن الداخلي يحتجز أستاذًا جامعيًّا في بنغازي

ألقى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، القبض على الأستاذ الجامعي بالقاسم العبيدي.

وقال مقربون من العبيدي، إن الأمن الداخلي قبض على العبيدي قبل صلاة مغرب أمس الثلاثاء، وأخذوا سيارته بعدما اعتدوا عليه بالضرب أمام أسرته، بحسب ليبيا اوبزيرفر.

وأعرب ناشطون من بنغازي عن أسفهم لاعتقال العبيدي كونه من المطالبين بالإصلاح والنهوض بليبيا من أزمتها، بحسب قولهم.

وناشدوا الجهات المسؤولة إخلاء سبيله وتمكينه من قضاء عيد الأضحى وسط أسرته وأبنائه.

يُذكر أن العببدي أستاذًا للجغرافيا بجامعة بنغازي، ويعمل محاضرًا في فروع الجامعة بالمرة ودرنة وأجذابيا والأبيار.