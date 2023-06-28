منتخب ليبيا للكرة الشاطئية يتعرض لهزيمة قاسية أمام المغرب

تعرض المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الاربعاء لهزيمة قاسية أمام نظيره المغربي بنتيجة 13 مقابل 5، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإفريقية الشاطئية.

وأقيمت المباراة بمدينة الحمامات التونسية، وهي مؤهلة للألعاب العالمية الشاطئية المقرر إقامتها بمدينة بالي الإندونيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقات الألعاب الإفريقية الشاطئية بالحمامات تنطلق اليوم السبت. وتسجل هذه الدورة الثانية مشاركة 1100 رياضي في اختصاصات مختلفة يمثلون 54 لجنة أولمبية افريقية