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الدبيبة يهنئ الليبيين بعيد الأضحى المبارك ويدعو للتراحم ونشر المحبة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى بمسجد الغلبان في منطقة رأس التوتة بمدينة مصراتة، وهنأ الليبيين عقب الصلاة بالمناسبة.

وقال الديبية في بيان له عبر تويتر: “كل عام وجميع الليبيين والليبيات بخير وفي أفضل حال بقدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات وعلى بلادنا بالاستقرار”.

وأضاف رئيس الحكومة: “إنها لأيام مباركة للتراحم ونشر المحبة بيننا، والتكاتف من أجل مستقبل مشرف لأبنائنا”.

وأدى مئات المصلين، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس وسط تأمين عناصر وأفراد الأمن والشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس والأجهزة الأمنية.

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