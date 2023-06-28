فيروز النعاس : القرارات الجديدة لمجلس النواب عبثية وتلاعب بمصير الوطن

قالت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس أن ما قام به النواب من إصدار القرارات عبثية بشأن المحكمة الدستورية هو تلاعب بمصير الوطن .

وفي وقت سابق، صوّت البرلمان الليبي، ، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.

وأضافت النعاس في تصريحات صحفية، أن القصد من هذه القرارات هو الضغط في اتجاه تغيير الحكومة والتلويح بزيادة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وتابعت الأكاديمية الليبية، قائلة :”تمادي مجلس النواب هو نتاج عدة أسباب أهمها سكوت الدائرة الدستورية عن الطعون المقدمة ضد التعديلات والقوانين والقرارات الصادرة بالمخالفة من هذا المجلس وتأجيل البت فيها”.

وأشارت النعاس الى أن من الأسباب أيضًا إصرار البعثة والمجتمع الدولي على أنه لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا عن طريق مجلسي النواب والدولة.

ولفتت النعا الى أن هناك أيضًا غياب لرد الفعل الشعبي الرادع لمثل هذه التصرفات وتأكدهم من انعدام تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب.

ورأت النعاس الى أن العبث سيستمربمصير الوطن ما لم يقف الشعب في وجه كل من يعرقل طريق الوصول للدولة المدنية ويحاسب كل من سبب الفوضى.