القماطي: إصرار النواب على فرض محكمة دستورية عليا استفزاز وتعميق لحالة الانقسام

ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا، إن إصرار بعض النواب المتنفذين لمجلس النواب على فرض محكمة دستورية عليا استفزاز وتعميق لحالة الانقسام والصراع السياسي.

القماطي،وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”،زعم أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أخلف وعده بتجميد خطوة المحكمة الدستورية قبل الوصول إلى توافق وطني حول دستور دائم يحدد طبيعة هذه المحكمة.

وأضاف القماطي:” ربما تعرض عقيلة لضغوطات وتهديدات بإقالته من رئاسة مجلس النواب من قبل المجموعة المتنفذة الموالية لحفتر”.

وتوقع القماطي ألا تمر هذه الخطوة الأحادية الجانب ولن يتعامل أغلب الأطراف الليبية مع محكمة عقيلة الدستورية وهي ليست محكمة لليبيين جاءت نتاجا لتوافق بينهم.

ودعا جمعة إلى الابتعاد عن الخطوات الاستفزازية الأحادية الجانب والحرص على تحقيق توافق وطني يخرجنا من أزمتنا حتى نحافظ على وحدة ليبيا ومستقبلها، خاصة في ظل ظروف دولية متقلبة ومتوترة وشديدة التعقيد ولها ثأثيرات خطيرة مباشرة على الليبيين.