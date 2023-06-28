النعاس: ما قام به النواب بشأن المحكمة الدستورية يعد تلاعب بمصير الوطن

الوطن| رصد

قالت الأكاديمية فيروز النعاس، إن ما قام به النواب من إصدار لقرارات عبثية بشأن المحكمة الدستورية هو تلاعب بمصير الوطن.

وأضافت النعاس أن القصد من هذه القرارات هو الضغط في اتجاه تغيير الحكومة والتلويح بزيادة الانقسام في مؤسسات الدولة.

وتابعت أن تمادي مجلس النواب هو نتاج عدة أسباب أهمها سكوت الدائرة الدستورية عن الطعون المقدمة ضد التعديلات والقوانين والقرارات الصادرة بالمخالفة من هذا المجلس وتأجيل البت فيها.

وأشارت النعاس إلى أن من الأسباب أيضًا إصرار البعثة والمجتمع الدولي على أنه لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا عن طريق مجلسيالنواب والدولة.

وبينت أن هناك أيضًا غياب لرد الفعل الشعبي الرادع لمثل هذه التصرفات وتأكدهم من انعدام تطبيق قاعدة عدم الإفلات من العقاب.

ولفتت النعاس إلى أنه سيستمر العبث بمصير الوطن ما لم يقف الشعب في وجه كل من يعرقل طريق الوصول للدولة المدنية ويحاسب كل من سبب الفوضى.