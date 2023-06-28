منظمة إنسانية: إنقاذ 34 مهاجراً غير شرعي انطلقوا من ليبيا

أعلنت منظمة إنسانية إنقاذ 34 مهاجراً غير شرعي في المتوسط، كانوا قد انطلقوا من بنغازي، وأطلقوا نداء استغاثة هاتفيًا، الأحد الماضي، وقد أُقلّوا إلى ميناء بوتسالّو، جنوب مقاطعة صقلية.

وقال مشروع «Alarm Phone» الإنساني، التابع لمنظمة «Watch The Med» غير الحكومية، الذي عاد أمس لطلب تقديم مساعدة فورية للمهاجرين، إنهم «انطلقوا من بنغازي الليبية، وظلوا يبحرون على غير هدى لأيام في المياه الدولية».

وذكر المشروع الإنساني في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء: «جرى تنبيه جميع السلطات المعنية بشأنهم، لكن أحدًا لم يساعدهم». وكتب أنه «لم يعد لديهم ماء، وقد حاولنا تهدئتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم، لكنهم كانوا يائسين، وأخيرًا جرى إنقاذهم وإنزالهم في محافظة راغوزا»، جنوب شرق صقلية.