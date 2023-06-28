169 إصابة في مصراتة جراء استخدام أدوات الذبح بشكل خاطئ

العنوان-مصراتة

استقبل مركز مصراتة الطبي في أول أيام عيد الأضحى 169 حالة، بين البسيطة والمتوسطة، أُصيبت نتيجة الاستعمال الخاطئ للأدوات الحادة خلال ذبح أضاحي العيد.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمركز، عبد الحميد بن غربية، أن جميع الحالات تلقت الإسعافات الأولية، وغادرت المركز باستثناء حالتين أجريت لهما عمليتان.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة الحوادث ببنغازي، اليوم الأربعاء، حالات متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة، أُصيبوا نتيجة الاستعمال الخاطئ للأدوات الحادة خلال ذبح أضاحي العيد.

وقام المستشفى منذ أيام تخصيص غرفة طوارئ لهذه الحالات التي يتم استقبالها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.