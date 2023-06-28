معيوف: الوضع المعيشي للمواطن لا يحتمل أي أزمات جديدة

ليبيا – أشاد المحلل الاقتصادي محمد معيوف بقضية تجميد الإيرادات النفطية ووضع حارس قضائي عليها.

معيوف أشار في تصريحات صحفية لمجلة “العربي الجديد” القطرية طالعتها صحيفة المرصد أن ليبيا أمام خيارين أولهما مقترح أميركي بشأن تجميد الإيرادات والإشراف عليها تحت إدارة دولية أو المقترح المحلي المتمثل في وضعها تحت مراقبة السلطة القضائية منعا لإهدار الأموال والفساد.

ووفقا لمعيوف تستحوذ حكومة الاستقرار على أكثر من 65% من إنتاج ليبيا من النفط وبذلك يمثل أي إيقاف عامل تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الوضع المعيشي للمواطن لا يحتمل أي أزمات جديدة.