عمران: اختيار رئيس للمحكمة الدستورية مؤشر خطير لزعزعة السلطة القضائية

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علقت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور “نادية عمران”، على إعلان مجلس النواب التصويت على اختيار رئيس المحكمة الدستورية بأن ما جعل المجلس يتمادى في عبثه هو تقاعس الدائرة الدستورية في البت في الطعون المرفوعة أمامها.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية أن تقاعس الدائرة الدستورية عن إنهاء الجدل المستعر حول شرعية ما يقوم به مجلس النواب أدى إلى تدخل المجلس في عمل السلطة القضائية ابتداءً من تعيين أعضاء المحكمة العليا بالمخالفة للاشتراطات القانونية.

وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إن اختيار رئيس للمحكمة الدستورية مؤشر خطير سيفضي إلى زعزعة السلطة القضائية وانقسامها وسيقضي على آخر سد يستند عليه في التصدي للانتهاكات الدستورية التي تحدث.