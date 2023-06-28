جمعية إيطالية عربية تهدد بمقاضاة دولية للسلطات اللبنانية بشأن اختطـاف نجل القذافي

طالبت جمعية الصداقة الإيطالية العربية السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي وهددت بمقاضاة دولية.

وقالت الجمعية في بيانأن : القضاء اللبناني يجب أن يلعب دورًا إيجابيا في عدم السماح لهذه العملية بأن تخدم أهداف شخصية أو حزبية.

وأضافت الجمعية أن هانيبال رهينة اعتقال سياسي وغير قانوني خاصة وأن احتجازه طيلة هذه السنوات دون محاكمة يخالف كل القوانين الإنسانية.

وأشارت الجمعية الى أن احتجاز هانيبال القذافي غير قانوني ويعرض لبنان لمزيد من المشاكل التي قد تصل إلى المقاضاة الدولية.

وصفت الجمعية أن عملية اختطاف هانيبال بالانتقامية ثارًا لرجل الدين الشيعي موسى الصدر.

وقالت الجمعية :”نستغرب هذا العمل ضد طفل كان عمره سنتان عندما اختطف موسى الصدر في ليبيا”.

وطالبت الجمعية، القضاة اللبنانيين الشرفاء بالتدخل وإطلاق سراح مواطن لا ذنب له في هذه الحادثة.

وأشارت الى أن الاستمرار بتوقيف هانيبال القذافي قد يعرض سمعة لبنان ونزاهة القضاء في المحافل الدولية.