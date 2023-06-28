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المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا: لا أتوقع إجراء الانتخابات قريباً

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

توقع المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر، أن لا يتم إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في ليبيا قريباً.

وقال وينر، في مقال له بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن الأسابيع المقبلة سوف تشهد نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لدفع الهيئات البرلمانية على تعديل اتفاقية لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

وذكر أن توافقات لجنة 6+6 لاقت انتقادات عديدة بما في ذلك المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، الذي عدد أربع قضايا متنازع عليها، ومن المحتمل أن تثير مخاطر سياسية حرجة إذا أجريت الانتخابات.

وحول الدعوة لتشكيل حكومة جديدة، فقد ربطها الدبلوماسي الأميركي برغبة عدد من اللاعبين في ليبيا إقالة رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة لتغييره حيث يستهدفون عزله بغض النظر عمن يجري اختياره في النهاية كرئيس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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