تفاصيل الجولة الفرنسية في طرابلس لبحث خارطة الطريق نحو الانتخابات والتوزيع العادل للثروة

شهدت العاصمة طرابلس، جولة جديدة من اللقاءات التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، شملت رؤساء مجالس السلطة الشرعية والتنفيذية الثلاث بالعاصمة: الرئاسي والحكومة ومجلس الدولة.

“حرصٌ على الانتخابات”

وقد كان ملفّا الانتخابات والإنفاق الحكومي والهجرة، الأبرز على طاولة اجتماع سولير برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

فقد أكّد سولير للدبيبة دعم باريس لجهود حكومته لإنجاح العملية الانتخابية، وحرصها على استمرار التعاون معها في ملف الانتخابات المرتقبة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

في المقابل، شدد الدبيبة على حرص حكومته على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

وفي ملفّ الإنفاق الحكومي، أوضح الدبيبة موقف حكومته قائلا، إنّ 80% من الإنفاق يتّجه بصورة مباشرة ومتساوية إلى جميع المواطنين في أنحاء البلاد، مؤكدا ضرورة استمرار التوزيع العادل في الإنفاق ليشمل كل المواطنين.

وجدّد سولير دعوة باريس إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإلى التعاون مع حكومة الدبيبة لمكافحة الهجرة غير القانونية، بحسب صفحة السفارة الفرنسية على تويتر.

“توزيع الثروة”

وفي ملفّ التوزيع العادل للثروة النفطية، استمع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى رؤية المجلس الرئاسي لآليات وسُبل توزيع موارد ليبيا توزيعًا عادلًا يساعد في تحقيق الاستقرار الكامل.

وبشأن الانتخابات، شدّد المنفي على دعم المجلس الرئاسي لكلّ ما يؤدي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية غير إقصائية، في حين أكّد سولير دعم باريس لجهود المجلس ودوره الإيجابي في العملية السياسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

“خارطة طريق الانتخابات”

وتناول سولير ملفّ نتائج عمل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية، خلال اجتماع عقده برئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأعرب المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، عن ترحيب بلاده بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤكدا في الوقت ذاته، دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها، بحسب مكتب المجلس الإعلامي.

وحثّ سولير على مواصلة العمل لوضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت، وقدّم المشري خلال الاجتماع، مقترحًا لخارطة طريق للانتخابات سيُعرض على مجلسي النواب والدولة لتنقيحه واعتماده، بحسب مكتب المجلس الإعلامي.

ومن المتوقّع أن تشمل جولة سولير ـ كجولاته السابقة ـ زيارة مدينتي بنغازي للقاء قائد القيادة العامة خليفة حفتر، والقبّة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.