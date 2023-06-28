رئيس العليا للامتحانات: الأحد المقبل إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة، الدكتور محسن الكبير، أن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 – 2023م ستكون جاهزة للإعلان الأحد المقبل.

وأوضح الكبير، في تصريحات نشرتها وزارة التربية والتعليم عبر «فيسبوك» أن عملية تصحيح أوراق الإجابة تجرى على 3 مراحل، بدءا من التَّحقق من أوراق الإجابة، والمسح الضوئي لها، إلى جانب جمع درجة الامتحانات مع أعمال السنة.

وقال وكيل الوزارة إن نسبة الخطأ في تصحيح أوراق الإجابة صفر%، متابعاً: “أيَّ سؤال به خطأ سيتم إعطاء درجته كاملة، ولن تُوزع درجته على باقي الأسئلة”.

وأشار الكبير إلى أن المنظومة الإلكترونية للتَّصحيح ترفض التَّصحيح في حالة واحدة فقط، وهي وجود أكثر من تظليل على إجابة السؤال الواحد.