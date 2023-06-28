ورقة بحثية ترصد 5 أسباب وراء إعادة التمثيل القنصلي المغربي في ليبيا

هسبريس – توفيق بوفرتيح

تمهد المملكة المغربية لاستئناف نشاطها الدبلوماسي الكامل في ليبيا باستئناف عملها القنصلي؛ فرغم أن العديد من دول العالم، خاصة الدول العربية، قد كانت سباقة إلى هذه الخطوة، إلا أن الرباط تحفظت عن ذلك لتأمين دورها الدبلوماسي المحايد كلاعب رئيسي في العملية السياسية الليبية.

كانت هذه أبرز الخلاصات التي توصلت إليها ورقة بحثية حديثة نشرها مركز “الحائط العربي” تحت عنوان “خمسة دوافع: لماذا قرر المغرب استئناف العمل القنصلي في ليبيا؟”، مشيرة إلى إعلان وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن تعيين قنصلين في كل من طرابلس وبنغازي في خطوة جاءت “بعد أكثر من ثماني سنوات من التوقف عن العمل في ليبيا إثر استهداف السفارة المغربية في طرابلس في عملية إرهابية”، تبناها تنظيم “داعش” في أبريل من العام 2015.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الرباط تتمتع بعلاقات ممتازة مع مختلف الفرقاء الليبيين في شرق وغرب البلاد، حيث يُنظر إليها كوسيط نزيه في العملية السياسية الليبية، ذلك أنها “كانت عنوانا لأول وأبرز عملية سياسية في البلاد من خلال اتفاق الصخيرات في العام 2015، والحوار الوطني الليبي في بوزنيقة في العام 2020، الذي تمخض عنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ثم استضافتها في ماي الماضي لأشغال لجنة 6+6 المكلفة بوضع القوانين الانتخابية في البلاد”.

انطلقت الورقة البحثية في مقاربة “المحركات الدافعة” لإعلان المغرب استئناف عمل بعثته القنصلية على الأراضي الليبية، التي كان من أبرزها الاستجابة لمطالب أفراد الجالية المغربية في ليبيا، عبر تسهيل استخراج وتجديد وثائقهم الرسمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “التقديرات تؤكد وجود حوالي 60 ألف مواطن مغربي فوق أراضي الدولة الليبية”.

أما المحرك الثاني لهذه العودة، يضيف المصدر عينه، فيتعلق بالرغبة في “زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين المغاربيين”، مبرزا أن “المسؤولين المغاربة أشاروا إلى أن هناك عددا كبيرا من التجار الذين يرغبون في العمل في السوق الليبية”، وبالتالي فمن شأن وجود تمثيل قنصلي مغربي في ليبيا أن يوفر فرصا للتجار المغاربة في هذا الصدد.

في السياق ذاته، أشارت الورقة الصادرة عن مركز “الحائط العربي” إلى توقيع كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وغرفة التجارة الليبية في طرابلس عددا من الاتفاقيات لتنمية المبادلات التجارية البينية التي لا تتجاوز 100 مليون دولار، كما ستستضيف المملكة خلال العام الجاري “منتدى الأعمال المغربية الليبية بمشاركة أكثر من 100 شركة ليبية”.

ومن شأن هذه الخطوة المغربية الأخيرة أن “تساهم في تحقيق قفزة نوعية في حجم التبادل التجاري بين البلدين”، وأن تشكل “مقدمة لإعادة التطبيع الدبلوماسي الكامل مع ليبيا”، تضيف الورقة البحثية، مستبعدة أن يقدم المغرب في الوقت الراهن على إعادة افتتاح سفارة له في ليبيا، ذلك أن أي خطوة مغربية من هذا القبيل تبقى “رهينة بنجاح العملية السياسية في البلاد، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على دور الرباط كوسيط محايد في الأزمة الليبية”، خاصة وأن “المملكة مرشحة لتكون قبلة للفرقاء الليبيين في المراحل المقبلة لتشكيل حكومة وحدة ليبية”.

ومن الأسباب التي عجلت أيضا بعودة النشاط القنصلي المغربي في ليبيا، “التحسن النسبي للوضع الأمني في البلاد”، إذ أقدمت مجموعة من الدول على إعادة تمثيلياتها الدبلوماسية في ليبيا، وهو ما واكبته المملكة بخطوتها الأخيرة هاته، في حين “ستبقى خطوة إعادة فتح سفارة مغربية هناك مؤجلة إلى حين الاستقرار الكامل للأوضاع الأمنية في ليبيا”.

أما الدافع الخامس والأخير، تورد الوثيقة سالفة الذكر، فيتعلق بـ”مواكبة الرباط لعودة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية الليبية”؛ فقد “أشارت تقارير إلى أن المغرب يراقب عن كثب تطورات هذه العلاقات، كما يراقب تطورات بعض الملفات التي تهمه في ظل توتر علاقات الرباط والجزائر، خاصة الملف الأمازيغي”، ذلك أن “أمازيغ ليبيا يرتبطون بعلاقات أفضل مع نظرائهم المغاربة عكس علاقاتهم المشحونة مع الجزائر”.

وفي سياق التوتر بين الجزائر والمغرب، أشار المصدر ذاته إلى قيام المملكة المغربية بتعيين قنصل لها في مدينة وهران الجزائرية، ضمن حركة قنصلية شملت أكثر من 20 قنصلا مغربيا حول العالم، وهي “بادرة اعتبرها مراقبون تتماشى مع سياسة اليد الممدودة من المغرب إلى جارتها الشرقية لرأب الشرخ القائم في العلاقات بين البلدين”، على خلفية احتضان الجزائر ميليشيات مسلحة تنازع الرباط على وحدة أراضيها.